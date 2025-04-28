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Sağlıkta şiddet tam gaz... Gözü dönmüş hasta yakınından hemşireye skandal tehditler! "Seni dışarıda yakalayacağım..."

Bilecik'te hastanede kaydedilen görüntüler görenleri çileden çıkarttı. Çocuğunu tedaviye getiren şahsın hemşirelere tehditler savurduğu anlar çok konuşulmuştu. "Sen beni çocuk mu sandın. İstediğiniz kadar tutun, ben seni dışarda da yakalayacağım" diyerek tehditler savuran hasta yakını gözaltına alınmıştı. Şüpheli ifadesinin ardından salıverildi.

Sağlıkta şiddet tam gaz... Gözü dönmüş hasta yakınından hemşireye skandal tehditler! "Seni dışarıda yakalayacağım..."

Alınan bilgiye göre, T.A, rahatsızlanan çocuğunu tedavi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. T.A, bir süre sonra hastanede görevli hemşire D.Y. ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı.

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"BEYAZ KOD" ALARMI VERİLDİ

Tartışma sonrası "beyaz kod" alarmı verilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

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"BEN SENİ DIŞARIDA YAKALAYACAĞIM"

Hastanenin özel güvenlik personelince dışarı çıkarılmaya çalışılan T.A'nın "Sen beni çocuk mu sandın. İstediğiniz kadar tutun, ben seni dışarda da yakalayacağım." diye bağırması hastanedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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ŞÜPHELİ SERBEST

Olayın sosyal medyada da yayınlanmasının ardından gözaltına alınan T.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hemşire D.Y. ve T.A'nın birbirinden şikayetçi olduğu, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu arada Sağlık-Sen Bilecik Şube Başkanı Emrah Göztepe, yaşanan olayı kınadıklarını bildirdi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hemşire Bilecik şiddet
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