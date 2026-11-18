İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında görevinden istifa eden eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma talebinde şu ifadeler yer aldı;

"Rüşvet karşılığında kredi limitleri ile banka kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin işlemlerin belirli kişi ve grupların yararına yönlendirilmesi,

Takasbank üzerinde kredi açılması amacıyla baskı kurulması ve gözetim ve denetim yükümlülüklerinin ihlali suretiyle haksız menfaat sağlanması iddiaları,

Eski başkan yardımcısının banka kuruluş sürecinde yer almasıyla bağlantılı görev işlemleri hakkında,

Yukarıda belirtilen toplam beş kişi yönünden, her birinin fiili ve sorumluluğu ayrı ayrı değerlendirilmek üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 104. maddesi uyarınca soruşturma izni verilmesi ve verilecek gerekçeli kararın Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği kamu adına talep olunur."