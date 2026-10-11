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Sahibinin market alışverişi yaparken çalışır halde bıraktığı aracı kendininmişçesine çalan hırsız kaza yapınca yakayı ele verdi

Hatay’da market alışverişi yapmak için aracından ayrılan Barış Ertaş’ın çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracın aynı markette alışveriş yapan hırsız tarafından çalındığı anlar an be an kameraya yansıdı.

Sahibinin market alışverişi yaparken çalışır halde bıraktığı aracı kendininmişçesine çalan hırsız kaza yapınca yakayı ele verdi

Hatay’da market alışverişi yapmak için aracından ayrılan Barış Ertaş’ın çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracın aynı markette alışveriş yapan hırsız tarafından çalındığı anlar an be an kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık bir saat içerisinde bulunan aracına kavuşan Ertaş’a, polis ekiplerine teşekkür dileklerini iletti.

Olay, 8 Ekim 2026 tarihinde saat 14.10 sıralarında Antakya ilçesi Alazı Mahallesi Eski İskenderun Yolu üzerinde meydana geldi. Market alışverişi yapmak için hafif ticari aracını çalışır halde bırakarak ayrılan Barış Ertaş, alışverişini tamamlayıp dışarı çıktığında aracının yerinde olmadığını fark etti. Aracın çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan aracı yaklaşık bir saat içerisinde bularak sahibine teslim etti. Olayın şüphelisi Ö.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın şüphelisi Ö.Ş., marketin önünde çalışır vaziyette çaldığı araçla kaza yapmasının ardından yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan hırsızın marketten çıktıktan sonra çalışır vaziyette gördüğü aracın çevresinde bir süre gezindiği ve kendi malıymış gibi binip gittiği akıl almaz an be an görüldü.

"BEN ALIŞVERİŞ YAPARKEN ŞAHIS DA MARKETTEN ÇIKMIŞ VE ARABAYI ÇALIŞIR VAZİYETTE GÖRÜNCE BİNİP GİTMİŞ"

Çalınan aracını çok kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür eden Barış Ertaş, "Market alışverişi yapmak için durdum. Dışarı çıktığımda arabamın yerinde olmadığını gördüm. Hemen polis ekiplerini aradım. Sağ olsunlar, hemen yardımcı oldular ve ilgilendiler. Aynı gün içerisinde, yaklaşık bir saat içinde arabamı bulup bana teslim ettiler. Arabadan ayrılıp markette yaklaşık 5 dakika kaldım. Ben alışveriş yaparken şahıs da marketten çıkmış. Arabayı çalışır vaziyette görünce binip gitmiş. Arabamı aynı gün içerisinde buldukları için Hatay İl Emniyet Müdürümüze ve polis teşkilatına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sahibinin market alışverişi yaparken çalışır halde bıraktığı aracı kendininmişçesine çalan hırsız kaza yapınca yakayı ele verdi 1

Sahibinin market alışverişi yaparken çalışır halde bıraktığı aracı kendininmişçesine çalan hırsız kaza yapınca yakayı ele verdi 2

Sahibinin market alışverişi yaparken çalışır halde bıraktığı aracı kendininmişçesine çalan hırsız kaza yapınca yakayı ele verdi 3

Sahibinin market alışverişi yaparken çalışır halde bıraktığı aracı kendininmişçesine çalan hırsız kaza yapınca yakayı ele verdi 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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