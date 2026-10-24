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Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi

Karadeniz’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sürdürülebilir balıkçılığın korunması kapsamında görev icra ediyor. Karadeniz’de palamut avının yoğunlaşmasıyla birlikte balıkçı teknelerinin hareketliliği artarken, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sürdürülebilir balıkçılığın korunması doğrultusunda, gelecek nesillere kaynakları tükenmemiş denizler bırakmak adına karadan, havadan ve denizden denetimlerine balıkçılık faaliyetlerini aksatmayacak şekilde sürdürüyor.

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi

Karadeniz’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sürdürülebilir balıkçılığın korunması kapsamında 7 gün 24 saat görev icra ediyor.

Karadeniz’de palamut avının yoğunlaşmasıyla birlikte balıkçı teknelerinin hareketliliği artarken, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sürdürülebilir balıkçılığın korunması doğrultusunda, gelecek nesillere kaynakları tükenmemiş denizler bırakmak adına karadan, havadan ve denizden denetimlerine balıkçılık faaliyetlerini aksatmayacak şekilde devam ediyor.

1 Eylül itibarıyla "Vira Bismillah" diyerek yeni av sezonuna başlayan deniz emekçileri, Karadeniz’de yoğun bir şekilde palamut avlıyor. Av sezonunun hareketlenmesiyle birlikte farklı bölgelerden çok sayıda balıkçı teknesi Karadeniz’e gelirken, artan deniz trafiğiyle birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Mavi Vatan’da yürütülen denetimlerde balıkçı tekneleri kontrol ediliyor. Çalışmalar kapsamında balıkçıların avlanma ruhsat tezkereleri ve gerekli diğer belgeleri incelenirken, av araçlarının ve avlanan balıkların 1380 sayılı "Su Ürünleri Kanunu" gereğince belirlenen yasal sınırlar çerçevesinde olup olmadığı kontrol ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ayrıca balıkçı gemilerinde meydana gelebilecek tıbbi tahliye gerektiren acil durumlar için 7 gün 24 saat göreve hazır bir şekilde bekliyor.

MOBİL RADARLAR DENİZLERDEKİ HAREKETLİLİĞİ TAKİP EDİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığının Mobil Radarları (MORAD) ise denizlerdeki hareketliliğin izlenmesi ve şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesi amacıyla denizde görev yapan unsurlarla yüksek koordinasyon içerisinde karadan görev yapıyor. Radar ve kamera sistemleri aracılığıyla deniz trafiğinin takibine katkı sağlayan ekipler, deniz güvenliğinin sağlanması, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi ve denetim faaliyetlerinin desteklenmesinde aktif rol oynuyor.

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 1

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 2

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 3

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 4

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 5

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 6

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 7

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 8

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 9

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 10

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 11

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 12

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 13

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 14

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 15

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 16

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 17

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 18

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 19

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 20

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 21

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 22

Sahil Güvenlik’ten balıkçılara palamut denetimi 23
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz
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