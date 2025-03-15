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SahilNET projesinde önemli adım: İlk adım başarı ile gerçekleşti...

15.03.2025 14:05
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HAVELSAN tarafından, milli imkanlarla tasarlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, 15 Eylül 2021 tarihinde IDEF’te Sahil Güvenlik Komutanlığı ile HAVELSAN arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda, SahilNET Projesi’nin önemli aşamalarından biri başarıyla tamamlanarak, veri merkezi kullanıma alındı.

SahilNET projesinde önemli adım: İlk adım başarı ile gerçekleşti...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, 15 Eylül 2021 tarihinde IDEF’te Sahil Güvenlik Komutanlığı ile HAVELSAN arasında sözleşmesi imzalanan SahilNET Projesi’nin önemli aşamalarından biri tamamlandı.

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2,5 milyon satır kod yazılması öngörülen SahilNET projesi kapsamında, 35 modüllük bir yazılım geliştirilecek, müstakil bir ağ kurulumu olacak, donanımlardan, yazılımlardan ve veri merkezlerinden müteşekkil büyük bir yapı oluşturulacak.

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SahilNET Projesi kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Karargah dışındaki taşra birliklerinde de mevcut projeden elde edilen tecrübelerle benzer veri merkezi/sunucu odası altyapılarının kurulması hedefleniyor.

KARARGAH VERİ MERKEZİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Veri Merkezi açılış töreninde değerlendirmeler yapan Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Komutanlığın son yıllarda birçok bakımdan büyüdüğünü, bu büyümenin yeni teknolojik ihtiyaçları doğurduğunu ve bu ihtiyaçlar kapsamında devreye alınan Karargah Veri Merkezi’nin son derece önemli olduğunu vurguladı.

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SAHİLNET PROJESİNİN İLK FAZI BAŞARILI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın teknolojik ihtiyaçları için Başkanlık olarak her zaman hazır olduklarını belirterek SahilNET projesinin bu ilk fazının başarıyla tamamlanması nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.

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HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yeni nesil teknolojilerle donatılması amacıyla farklı alanlarda hizmet verdiklerini, SahilNET projesiyle sistemler arasında tam ve bütüncül bir veri yönetim modeli oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

BİRÇOK YAZILIM YERLİ OLACAK

SahilNET projesinde veri merkezleri dışında birçok yazılım yerli olarak kullanılacak. HAVELSAN’ın evrak ve belge yönetim sistemi EVRAKA, yeni nesil kurumsal kaynak yönetim sistemi KOVAN, hesap yönetim sistemi LİMAN, coğrafi bilgi sistemi KAŞİF, iş zekası yazılımı DATA PLATO, veri diyotu ürünü DATAFLOWX ile KAREL VOIP santral proje kapsamında kullanacak yerli ürünler olacak.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yazılım veri savunma sanayii savunma sanayii başkanlığı
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