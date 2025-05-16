RTÜK Başkanı Şahin'den saldırıya uğrayan gazetecilerle ilgili açıklama: "İfade özgürlüğüne ve demokrasimize yöneltilmiş bir saldırıdır"

İHA muhabiri Ali İhsan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici İzmir'de bir grubun saldırısına uğramıştı. Konuyla ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin açıklamada bulundu.

Şahin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"İzmir’de görev başındayken saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı muhabiri Ali İhsan Çiftçi, kameramanı Abdurrahman Derici ve tüm İhlas Haber Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu saldırı yalnızca iki basın mensubuna değil, toplumun haber alma hakkına, ifade özgürlüğüne ve demokrasimize yöneltilmiş bir saldırıdır. Bu süreçte yalnız olmadıklarını, RTÜK olarak her koşulda yanlarında olduğumuzu özellikle ifade ediyorum.

"SİYASİ PARTİ YÖNETİCİLERİNİ AÇIK BİR TUTUM ALMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Mesleğini icra eden medya mensuplarına karşı gösterilen bu tahammülsüzlük, organize ve bilinçli bir saldırganlığın göstergesidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin miting hazırlıklarında meydana gelen kazanın görüntülenmesi esnasında yaşanan bu olay, son dönemde sıkça rastlanan benzer saldırıların devamı niteliğindedir. Siyasi parti yöneticilerini ve tüm kamuoyunu, bu tür taşkınlıklara karşı açık bir tutum almaya çağırıyorum.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YANINDA, ŞİDDETİN KARŞISINDA KARARLILIKLA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Üst Kurul olarak medyanın ayrıştırılmasına, baskılanmasına, yıldırılmasına yönelik hiçbir eylemi tasvip etmiyor; özgür, tarafsız ve güvenli bir medya düzeni için mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Basın özgürlüğünün yanında, şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz"