Şahinbey Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediye Meclisinin Eylül ayı 1. Birleşimi Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında saat 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisinin eylül ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin 3’ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 5’i Plan Bütçe Komisyonu’na, 1 madde hem Tarife Komisyonuna hem de Plan Bütçe Komisyonuna havale edilirken 1 madde ise gündem dışı olarak oylama ile gündeme alınarak Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
Şahinbey Belediye Meclisi Eylül ayı 2. oturum toplantısı 04 Eylül 2025 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

