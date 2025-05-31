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Sahipsiz köpek sürüsü park halindeki araca saldırarak zarar verdi

Ankara'da sahipsiz 3 köpek park halindeki araca saldırdı. Otomobilde maddi hasar oluşurken o anlar otopark kamerasına yansıdı.

Sahipsiz köpek sürüsü park halindeki araca saldırarak zarar verdi

Olay, sabah saatlerinde Mamak'ta meydana geldi. Sahipsiz 3 köpek bina otoparkında duran otomobile saldırarak zarar vermeye başladı. Dakikalarca otomobile saldıran köpekler daha sonra bölgeden ayrıldı. Olay sonucu otomobilin bazı yerlerinde maddi hasar oluştu. Yaşadığı durum karşısında şaşırdığını belirten araç sahibi Ahmet Bozer ise şöyle konuştu:

"Komşumuz arabamın fotoğrafını gönderdi. Ben de bakmak için gittiğimde hasar aldığını gördüm. Başka bir durum olduğundan şüphelendim. Kamera kayıtlarına baktığımda başıboş 4 köpeğin aracımı parçaladığını gördüm. Ne için buraya kadar geldiklerini bilmiyoruz. Bu yüzden dolayı da masraf çıktı. Aracı plaklığını götürmüşler. Sağ çamurluğun bir kısmını sökmüşler. Burada çok köpek var. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Buradaki köpeklerin toplanması lazım. İnsanlara zarar verebilirler. Bu durum karşısında çok şaşırdım. İlk kez böyle bir şey başıma geldi."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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