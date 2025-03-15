Sahipsiz köpeklerin saldırdığı depremzede kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı

Olay, dün akşam Yenimahalle ilçesine bağlı Ragıp Tüzün Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, annesi ile evine dönen 9 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Esila Buğlem Cinkara’ya sahipsiz 5 köpek saldırdı. Üzerine gelen köpeklerden kaçmayı başaran Cinkara, yoldan geçen sürücülerin araçlarını köpeklerin üzerine sürmesiyle saldırıdan yara almadan kurtuldu. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Hatay’dan Ankara’ya taşınmak zorunda kaldıklarını söyleyen depremzede anne Belkıs Cinkara ise çevredeki başıboş köpeklerden dolayı korktuklarını ve rahat hareket edemediklerini ifade etti.

"ÇIĞLIKLARLA ANNEMİN YANINA GİTTİM"

Olayla ilgili konuşan Esila Buğlem Cinkara, "Dün evimize gidiyorduk. Karşıya geçmek istedim. O an köpekler bana saldırdı. Çığlıklarla annemin yanına gittim. Annem sesimi duydu ve yanıma koştu. Yoldan geçenler de bana zarar gelmesin arabalarını köpeklerin üzerine sürdü. Çok korktum. Kötü hissettim. Korkudan titriyordum ve çok üzüldüm. Köpeklerin başka yere gitmesini istiyorum. Toplanmasını istiyorum. Eve gittiğimde titriyordum. İlk başta fark etmemiştim. Karşılaştığımda göz göze geldim ve 4-5 köpek bana saldırdı" dedi.

"SÜRÜLER HALİNDE KÖPEKLERİN GEZDİĞİ BİR YERDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Duruma bir çözüm getirilmesi gerektiğini söyleyen anne Belkıs Cinkara, "Akşam saatleriydi. Kızımla eve dönüyorduk. Kızım yolun karşısına geçmek istedi. O geçti, ben bekledim. Tam o sırada kızımın çığlıklarını duydum. Arkasında köpekler vardı. O esnada yoldan geçen bir araç araya girdiği için çocuğum kurtuldu. Bunun bir sonu yok. O an kurtulamayabilirdi. Bu sorunun bir çözüme kavuşturulmasını istiyorum. Sürüler halinde köpeklerin gezdiği bir yerde yaşamak istemiyorum. O an çok korktum. Sabaha kadar uyuyamadım. Bu korku ile burada yaşamak istemiyorum. Burası Ankara’nın merkezi. Kızım yanıma hızlı koştu. O sırada da yoldan geçen araçtaki kişiler durumu fark etti. Araya girdikleri için kızımın hayatı kurtuldu. Onlara da teşekkür ederim. Çocuğumu kurtardıktan sonra bile köpekler bize havlıyordu. Kızımın durumu iyi ama çok korktu. Sabaha kadar korkudan titredik. İlla ki fiziksel bir zarar alması gerekmiyor. Psikolojik olarak aldığı hasar daha büyük. Güvende hissetmiyorum ve düşünmüyorum. Bu olaylar yarın bir başkasının başına gelecek" ifadelerini kullandı.

"DEPREMDE ÖLÜMDEN KURTULDUK AMA BURADA KÖPEK SALDIRISIYLA ÖLÜMÜN EŞİĞİNE GELMEK ÇOK ACIYDI"

Yeniden ölümlü yüzleşmenin verdiği acıdan bahseden anne Cinkara, "6 Şubat’ta Hatay’da depreme yakalandık. Çok ağır bir durumun içinden çıktık ve yeni bir düzen kurmak için buraya geldik. Özellikle de çocuğumun psikolojisi düşünüyordum. Depremde ölümden kurtulduk ama burada köpek saldırısıyla ölümün eşiğine gelmek çok acıydı. Ölümün kıyısındaydık. Çok tanıdıklarımız vefat etti. Kendim de itfaiyeciyim. Aylarca enkaz alanlarında çalıştım. Görmediğim şey kalmadı. Buraya çocuğum için geldim ama akşamları aynı deprem zamanındaki korkularımızı yaşadık. Tek istediğim şey buna bir çözüm bulunsun" şeklinde konuştu.

(İHA)