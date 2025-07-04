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Sahneye çıkmadan ortaya çıktı! İşte Galaxy Z Fold 7’ye dair yeni sızıntılar

Samsung’un 9 Temmuz’daki Unpacked etkinliği öncesi Galaxy Z Fold 7’ye ait olduğu öne sürülen fotoğraflar ortaya çıktı. Eğer görüntülerdeki cihaz gerçekten de Galaxy Z Fold 7 ise telefon daha ince bir görünüm ile gelecek. Öte yandan Galaxy Z Fold 7 ile ilgili bazı yeni teknik özellikler de sızdırılmış durumda.

Sahneye çıkmadan ortaya çıktı! İşte Galaxy Z Fold 7’ye dair yeni sızıntılar
Enes Çırtlık

Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefon modellerini tanıtmasına sayılı günler kala, Galaxy Z Fold 7 hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Özellikle sosyal medya üzerinden görseller ve teknik detaylar paylaşılıyor. Son olarak ise bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan ve Galaxy Z Fold 7'ye ait olduğu iddia edilen fotoğraflar gündemde.

İŞTE İDDİAYA GÖRE GALAXY Z FOLD 7'NİN FOTOĞRAFLARI

Sızıntı kaynağı @Jukanlosreve, yeni Galaxy Z Fold 7'ye ait olduğu öne sürülen 3 fotoğraf paylaştı.

Sahneye çıkmadan ortaya çıktı! İşte Galaxy Z Fold 7’ye dair yeni sızıntılar 1

Eğer sızdırılan görüntüler gerçekten de Galaxy Z Fold 7'ye aitse, Samsung’un yakında çıkması beklenen Galaxy Z Fold 7 katlanabilir telefon modeli daha ince bir görünüme sahip olacak.

Sahneye çıkmadan ortaya çıktı! İşte Galaxy Z Fold 7’ye dair yeni sızıntılar 2

Sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan fotoğraflar, daha önceki render görüntüleriyle büyük ölçüde örtüşüyor. Resmi ölçüler Galaxy Z Fold 7'nin tanıtılacağı lansman etkinliğine kadar açıklanmayacak olsa da, SIM kart yuvasının mevcut tüm dikey alanı kapladığı göz önüne alındığında cihaz oldukça ince görünüyor. Cihazın alt kenarında hoparlörler ve mikrofon da net bir şekilde görülüyor.

Sahneye çıkmadan ortaya çıktı! İşte Galaxy Z Fold 7’ye dair yeni sızıntılar 3

SİYAH HALKALAR GİDİYOR, GÜMÜŞ HALKALAR GELİYOR

Eğer fotoğraflar gerçekten Galaxy Z Fold 7'ye ait ise arka kısımdaki kamera dizilimi yeniden tasarlanıyor. Bu yeniden tasarım kapsamında Galaxy Z Fold 6’daki kamera lenslerini çevreleyen kalın siyah halkaların yerini ince gümüş halkalar alıyor.

Sahneye çıkmadan ortaya çıktı! İşte Galaxy Z Fold 7’ye dair yeni sızıntılar 4

BAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ DE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ayrıca Galaxy Z Fold 7’ye ait bazı yeni teknik özellikler de ortaya çıktı. İddiaya göre cihaz, selefiyle aynı pil ömrüne sahip olacak. Bu kapsamda Galaxy Z Fold 7'nin şarjının tek bir doldurmayla yaklaşık 40 saat 28 dakika dayanması bekleniyor. Telefonun IP48 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olduğu da söyleniyor.

Galaxy Z Fold 7 hakkında daha fazla bilgi Samsung’un 9 Temmuz’da düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde ortaya çıkacak. Etkinlikte Galaxy Z Fold 7'nin, dikey katlanabilen Galaxy Z Flip 7 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Ayrıca etkinlikte üçe katlanabilir bir Galaxy telefonun da tanıtılacağı gelen iddialar arasında.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung katlanabilir telefon
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