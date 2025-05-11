Şahsı yere serip darbeden polisler için harekete geçildi! Antalya'da tepki çeken görüntüler

Kepez ilçesinde Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli polislerin bir kişiyi darbettiği iddiaları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Personel görevden uzaklaştırılırken haklarında idari soruşturma başlatıldı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER SONRASI POLİSLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Mayıs 2025 günü ilimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır."

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