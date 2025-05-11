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Şahsı yere serip darbeden polisler için harekete geçildi! Antalya'da tepki çeken görüntüler

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Antalya'da bir kişinin polisler tarafından darbedildiği görüntüler tepki çekti. Görüntülerde polislerin yere serdiği kişiyi darbetmeye devam ettiği anlar yer aldı. Harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kepez ilçesinde Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli polislerin bir kişiyi darbettiği iddiaları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Personel görevden uzaklaştırılırken haklarında idari soruşturma başlatıldı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER SONRASI POLİSLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Mayıs 2025 günü ilimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır."

O ANLAR KAMERADA

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Ekran görüntüsü 2025-05-11 154843Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis
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