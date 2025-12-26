HABER

Sahte alkol operasyonu! Yılbaşını zehir edeceklerdi: Tam 91 bin litre...

Yılbaşı öncesi jandarma ve emniyet ekipleri "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine" yönelik operasyonlarını sıklaştırdı. 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda toplamda 91 bin litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken 171 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Doğukan Akbayır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 haftadır devam eden sahte ve kaçak alkol operasyonları hakkında bilgi verdi.

TAM 91 BİN LİTRE

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"81 ilde Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;

  • 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirdik.
  • 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız ve EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; operasyonlar düzenledik.

Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz Gereğini Yapalım.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

