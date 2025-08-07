HABER

Sahte diploma dağıtan suç makinesi ortaya çıktı! 44 suç kaydı var

Ankara merkezli yapılan sahte diploma operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Adanalı sanık İsa Can E.'nin çoğu dolandırıcılık olmak üzere 44 suç kaydı olduğu öğrenildi. Herkesin merak ettiği kişinin fotoğrafı ortaya çıktı. İşte suç makinesi...

Ankara'da Ocak ve Mayıs ayında yapılan sahte diploma operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan 35 yaşındaki İsa Can E.'nin de diğer zanlılar gibi üniversitelerin öğrenci işleri sistemine sızdığı öğrenildi. Zanlının orada görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte e imza üretip sisteme girip sahte diploma ürettiği öne sürüldü.

İsa Can E.'nin önce Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan şahsın adına sahte e imza oluşturduğu ve işletme diploması düzenlediği, daha sonra aynı üniversiteden hukuk ve beden eğitimi ve spor öğretmenliği diploması oluşturduğu iddia edildi.

İŞTE SAHTE DİPLOMA DAĞITAN SUÇ MAKİNESİ...

44 SUÇ KAYDI BULUNUYOR!

Sanığın aynı zamanda Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul İl Göç Uzmanı olarak görev yapan üst düzey bir kişinin fotoğrafı ile sisteme girip sahte e imza üretip buradan sahte belge çıkardığı ileri sürüldü.

Zanlının ayrıca hukuk fakültesi diplomasını da bu operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Gökay Celal G.'ye aldığı tespiti yapıldı. Adanalı sanık İsa Can E.'nin çoğu dolandırıcılık olmak üzere 44 suç kaydı olduğu öğrenildi.

