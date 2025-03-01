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'Sahte diploma' operasyonunda 10 tutuklama

01.03.2025 15:54
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Tokat merkezli 5 ilde düzenlenen 'sahte diploma' operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

'Sahte diploma' operasyonunda 10 tutuklama

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 internet sitesi üzerinden sahte üniversite diploması verildiği bilgisine ulaştı.

MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın da desteğiyle yapılan çalışmada, Tokat merkezli Samsun, İstanbul, Malatya ve Gaziantep illerinde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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