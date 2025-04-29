Sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyenlere soruşturma! Yöntemleri pes dedirtti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikiz e-imza ile Millî Eğitim Bakanlığı ve bazı üniversitelerin sistemlerine yetkisiz olarak erişip sahte mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
Ekol TV Muhabiri İlker Turak’ın özel haberine göre; Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında mühendislik, tarih ve eczacılık olan bölümlerden 70 ayrı mezuniyet belgesi üretildiği tespit edildi. E-imza ile sahtecilik bununla sınırlı kalmadı. Yazılı veya direksiyon sınavında başarısız olanların notları yükseltildi. Bu yolla 100’den fazla kişiye sahte ehliyet verildi.
Sahte mezuniyet belgesi ve sahte ehliyet çıkartmak için kullanılan yöntem ise pes dedirtti. Önce bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarında sahte kimlik veya ehliyet kullanılarak kamu kurumlarındaki yöneticiler adına e-imza üretildi. Ardından bu kamu kurumlarının sistemlerine klon e-imzalarla yetkisiz erişim sağlandı.
Örneğin ilk olarak Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler belirlendi. Ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sistemine yetkisiz erişim sağlanarak bu fakülteden mezun olup hayatını kaybeden öğrenciler tespit edildi. Sonrasında Gazi Üniversitesi’ne yetkisiz erişim sağlanarak bu fakülteden mezun olup hayatını kaybeden öğrenciler sistemden silindi ve yerine yeni öğrenci kayıtları yapıldı.
Ölen öğrencilerin yerine aynı sayıda yeni öğrenci kaydı yapıldığı için bu durum fark edilmedi. Sahte notlar ve uydurma transkrip ile sahte mezuniyet belgesi oluşturuldu.
Aynı sistem sürücü belgelerinde de işledi. Yetkili isimlerin sistemlerine giriş yapılarak notlar değiştirildi, sahte ehliyetler oluşturuldu.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin neredeyse her üniversiteden profesör, dekan, öğrenci işleri daire başkanı gibi kritik isimlerin yani onay etkisi olan kişilerin e-imzalarını klonladığı belirlendi.
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