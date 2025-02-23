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Sahte içki tehlikesi büyüyor! 7 ilde 56 operasyon, 65 kişi hayatını kaybetti, 150 milyon tl’lik kaçak ürün ele geçirildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 17:49
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Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen sahte içki operasyonlarında bilanço giderek ağırlaşıyor! Son 3 ayda 56 operasyon gerçekleştirildi, 155 kişi gözaltına alındı, 35’i tutuklandı. Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin yaklaşık 150 milyon lira olduğu belirtilirken, sahte içki zehirlenmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükseldi.

Sahte içki tehlikesi büyüyor! 7 ilde 56 operasyon, 65 kişi hayatını kaybetti, 150 milyon tl’lik kaçak ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreticileri ve satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmada ekipler, Ankara merkezli Konya, Düzce, Eskişehir, Niğde, İzmir ve İstanbul olmak üzere 7 ilde 56 operasyon gerçekleştirdi.

150 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Operasyonlarda 155 şüpheli gözaltına alınırken, 35 kişi tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olduğu değerlendirilen 19 bin 935 şişe satışa ve kullanıma hazır halde sahte içki, 7 etil alkol damıtma kazanı, toplam 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol, 7 bin 63 sahte içki yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.

sahte ickiler

65 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan; Ankara'da geçen yılın aralık ayından bugüne sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükselirken, hastanelerde entübe olanların sayısının ise 15 olduğu belirtildi.

sahte ickilerce

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİLERİN YAŞ ORTALAMASI 60

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yaş ortalamasının 60 olduğu da öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sahte içki kaçakçılık operasyonu piyasa
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