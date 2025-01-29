Sahte içki yüzünden 38 kişi ölmüştü! Satıcılar 'kampanyalı' geri dönüş yaptı!

Sadece birkaç hafta önce, 38 kişinin ölümüne neden olan sahte içkiler hala gündemdeyken, sahte içki üreticileri ve satıcıları, farklı stratejilerle faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

‘KAMPANYALI’ DÖNÜŞ YAPMIŞLAR!

Şimdi, ölüm haberleri azalınca, sahte içki satıcıları hızla geri dönüp kampanyalar düzenlemeye başladılar.

Müşterilerine düzenli olarak fiyat tarifeleri gönderiyor, hatta bazıları sosyal medya üzerinden çekilişler yaparak, kazananlara bedava sahte içki hediye ediyor.

Hedef kitlelerini cezbetmek için pek de dikkat çekici olmayan, ancak riskli ve tehlikeli kampanyalar yapıyorlar.

‘YÜZEY TEMİZLEYİCİ’ ETİKETİ BASMIŞLAR!

Bununla birlikte, yakalanmamak adına sahte içki satıcıları, kullandıkları etikette bazı triklere başvuruyor.

Örneğin, içkilere ‘yüzey temizleyici’ etiketleri basarak, kargoların denetimden geçmesini engellemeye çalışıyorlar.