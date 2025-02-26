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  4. Sahte içkinin bilançosu ağır! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 ayda 152 kişi hayatını kaybetti, 50 şüpheli tutuklandı

Sahte içkinin bilançosu ağır! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 ayda 152 kişi hayatını kaybetti, 50 şüpheli tutuklandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.02.2025 15:24
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Sahte içkinin bilançosu çok ağır. Türkiye genelinde sahte içki tüketimi nedeniyle 2025 yılında 152 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı, ölümcül sonuçlara yol açan sahte içki üretimi ve ticaretine karşı operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, yurt genelinde 780 operasyon düzenlenirken, toplam 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alınırken, 50 şüpheli tutuklandı, 75 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sahte içkinin bilançosu ağır! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 ayda 152 kişi hayatını kaybetti, 50 şüpheli tutuklandı

Yurtta bu yıl 152 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 780 operasyon düzenlendi, 983 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2025 yılında yurt genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.

sahte

Bakanlık sahte içki üretimi ve ticaretine karşı etkin mücadele yürüttü, bu kapsamda yurtta 780 operasyon düzenledi. Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.

sahteler

Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı sahte içki hayatını kaybetti
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