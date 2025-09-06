Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 225 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya ve internet üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyon kapsamında:

225 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu,

14 şüpheli tutuklandı,

13 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı,

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Jandarma ekiplerinin tespitine göre şüpheliler:

Sosyal medya platformlarında sahte “motosiklet” ilanları vererek vatandaşları dolandırdı,

İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurarak yasa dışı kumar oynattı,

“Yatırım danışmanlığı” ve “tarım kredisi” ilanlarıyla da çok sayıda kişiyi mağdur etti.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Yaklaşık 225 milyon TL değerinde; 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabı donduruldu.

Yerlikaya açıklamasında, "Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz" ifadelerini kullandı.