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Sahte ilanlarla dolandırıyorlardı! Mersin'deki çete çökertildi: 17 kişi tutuklandı

03.03.2025 11:37
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Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlarla bir çok kişiyi dolandıran şebeke belirlenip çökertildi. Yakalanan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Sahte ilanlarla dolandırıyorlardı! Mersin'deki çete çökertildi: 17 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar vererek ağına düşürdüğü vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla 19 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı, 19 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 1 adet tabanca, 42 adet fişek, 1 adet bıçak, 26 adet cep telefonu, 21 adet sim kart, 3 adet bilgisayar, 4 adet flashbellek, 35 adet banka kartına el koydu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklandı 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin çete
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