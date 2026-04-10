Sahte kripto ağına darbe: 24 şüpheli yakalandı, 19 tutuklama

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, kripto yatırım vaadiyle indirtilen sahte uygulama üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye darbe vuruldu. Kocaeli’de 2 kişinin 7 milyon 115 bin lira dolandırıldığı tespit edilirken, birçok ilde gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Sahte kripto ağına darbe: 24 şüpheli yakalandı, 19 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kripto yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke deşifre edildi. Yapılan incelemelerde, yabancı şahıslar adına çıkarılmış telefon hatları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçen şüphelilerin kendilerini kripto yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, mağdurlara "MATRİX-5" isimli sahte şirkete ait uygulamayı indirttikleri tespit edildi.

Sahte kripto ağına darbe: 24 şüpheli yakalandı, 19 tutuklama 1

SAHTE KRİPTO OPERASYONU: 24 GÖZALTI

Uygulama üzerinden yatırım yapılacağı vaadiyle para göndermeye ikna edilen kişilerin gönderdiği paraların, şüphelilerin kurdukları kripto hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bu paraların daha sonra paravan altın şirketlerine ait IBAN hesaplarına gönderildiği, banka hesaplarından çekildiği ya da kuyumculardan fiziki altın alınarak sisteme sokulduğu ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli’de 2 kişinin bu yöntemle dolandırıldığı ve şüphelilere ait hesaplara toplam 7 milyon 115 bin 46 lira gönderildiği tespit edildi.

Sahte kripto ağına darbe: 24 şüpheli yakalandı, 19 tutuklama 2

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 7 Nisan’da 9 ilde 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dijital materyallerden elde edilen yeni deliller doğrultusunda Şanlıurfa’da bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24’e yükseldi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru ele geçirildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üsküdar Belediyesi'ne ‘İskân' soruşturması: 9 tutuklamaÜsküdar Belediyesi'ne ‘İskân' soruşturması: 9 tutuklama
İstanbul Levent’teki çatışmaya ilişkin gözaltı sayısı 17’ye yükseldiİstanbul Levent’teki çatışmaya ilişkin gözaltı sayısı 17’ye yükseldi

En Çok Okunan Haberler
Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

CHP'li belediye başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı gündem oldu

CHP'li belediye başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı gündem oldu

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

