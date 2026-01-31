HABER

Sahte para ile hayvan alarak besiciyi dolandıran şahıslar yakalandı

Gaziantep’te sahte para ile hayvan alarak besici vatandaşı dolandıran 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sahte para ile hayvan alarak besiciyi dolandıran şahıslar yakalandı

Olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Nizip’te yaşayan O.E.O. isimli besici, daha önceden tanımadığı 3 şahsa toplam 64 bin 400 TL karşılığında küçükbaş hayvanlarını satarak ödemeyi elden nakit olarak aldı.

Olaydan sonra paraların sahte olduğunu fark eden besici, İlçe Jandarma Komutanlığı’na şikâyette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan güvenlik kameraları incelemesinde sahte para ile küçükbaş hayvan alan şüphelilerin M.E., H.K. ve İ.Y. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıslar, jandarmanın operasyonuyla sahte para ile satın aldıkları küçükbaş hayvanlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken toplam 64 bin 400 TL sahte 200 TL’lik banknotlara el konuldu.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

