Sahte plakayla 150 adet sebze kasası çaldılar, JASAT’tan kaçamadılar

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kumluca ilçesinde meydana gelen 150 adet sebze kasasının çalınması olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.

SAHTE PLAKA İLE HIRSIZLIĞA GEÇİT VERİLMEDİ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheliler A.G. ve T.P.’nin hırsızlık olayını gerçekleştirmek amacıyla kullandıkları araçlarının plakasını söktükleri, başka bir araca ait plakayı taktıkları ve plaka üzerinde siyah bant ile değişiklik yaparak kimliklerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde düzenlenen operasyon sonucunda çalınan sebze kasaları ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

