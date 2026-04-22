Sahte plakayla 150 adet sebze kasası çaldılar, JASAT’tan kaçamadılar

Antalya’nın Kumluca ilçesinde sahte plaka kullanılarak 150 adet sebze kasası çalan şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde düzenlenen operasyon sonucunda çalınan sebze kasaları ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kumluca ilçesinde meydana gelen 150 adet sebze kasasının çalınması olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.

SAHTE PLAKA İLE HIRSIZLIĞA GEÇİT VERİLMEDİ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheliler A.G. ve T.P.’nin hırsızlık olayını gerçekleştirmek amacıyla kullandıkları araçlarının plakasını söktükleri, başka bir araca ait plakayı taktıkları ve plaka üzerinde siyah bant ile değişiklik yaparak kimliklerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde düzenlenen operasyon sonucunda çalınan sebze kasaları ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te makas atan sürücüye 90 bin lira cezaKarabük'te makas atan sürücüye 90 bin lira ceza
Serayı uyuşturucu tarlasına çevirmişSerayı uyuşturucu tarlasına çevirmiş

En Çok Okunan Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

En Çok Aranan Haberler

