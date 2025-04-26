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Sahte poundla yakalanan İngiliz turist sınır dışı edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir esnafın sahte para şikayetinde bulunmasının ardından yapılan incelemede bir İngiliz vatandaşı sahte pound ile yakalandı.

Sahte poundla yakalanan İngiliz turist sınır dışı edildi
Mustafa Fidan

Olay, 24 Nisan günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşandı. Gelen bilgiye göre ilçe merkezindeki bir spa salonu işletmecisi turist müşterisinin verdiği paranın sahte olduğunu fark etti. İşletme sahibi Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ismini bilmediği turistten şikayetçi oldu.

EKİPLER 300 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEDİ

Sahte para şikayetinin ardından harekete geçen Marmaris Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri ve Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı.

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Yaklaşık 300 saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler, şüphelinin konakladığı oteli ve kimliğini tespit etti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile düzenlenen operasyonda, şüphelinin kaldığı apart otel odasında arama yapıldı.

SAHTE PARALARI ÇEŞİTLİ İŞ YERLERİNDE KULLANMIŞ

Yapılan aramada 37 adet sahte 20 pound ele geçirilirken, yakalanan ve İngiliz vatandaşı olduğu tespit edilen J.A.C., çeşitli iş yerlerinde bu paralardan kullandığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Nisan günü adliyeye sevk edilen İngiliz turist, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi. Emniyet yetkilileri, başka mağdurların da olma ihtimaline karşı şikayetlerin değerlendirileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris sahte para
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