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Sahte rapor çetesi için düğmeye basıldı: 60 gözaltı

28.03.2025 17:46
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Sakarya merkezli 5 ilde sahte rapor çetesine düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.

Sahte rapor çetesi için düğmeye basıldı: 60 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Sakarya merkezli İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sinop’ta yapılan baskınlarda 60 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 22’si adli kontrol şartıyla 57 kişi ise serbest kaldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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