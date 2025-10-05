Sahte Sora 2 uygulamalarına dikkat: App Store’u doldurmaya başladılar!

OpenAI’ın TikTok benzeri algoritmik akışa sahip yapay zekalı sosyal uygulaması “Sora”, tanıtıldığı günden bu yana dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Ancak uygulamaya yönelik bu yoğun ilgi, kısa sürede sahte kopyaların da ortaya çıkmasına zemin hazırlamış gibi görünüyor.

SAHTE SORA 2 UYGULAMALARI, APP STORE’U DOLDURMAYA BAŞLADI

OpenAI’nin Sora uygulaması şu anda yalnızca ABD ve Kanada’da kullanılabiliyor. Ancak 9to5Mac'te yer alan habere göre, dünyanın dört bir yanındaki App Store kullanıcıları, yeni uygulamayı aradıklarında, popülaritesinden faydalanmaya çalışan çok sayıda sahte Sora klonuyla karşılaşıyor.

App Store’da “Sora 2” araması yapıldığında, OpenAI’nin yeni ürününün adını taşıyan yaklaşık bir düzine farklı uygulama çıkıyor. Hatta bunlardan biri OpenAI’nin logosunu simge olarak kullanıyor, bir diğeri ise başlığında Google’ın Veo 3 modelini geçiriyor. Hepsinin ortak noktası ise uygulama içi satın alımlar ve hatta bazı durumlarda yüksek ücretli haftalık abonelikler sunmaları.

Bu durum ne ilk ne de şaşırtıcı, zira daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı.

OpenAI’nin resmi Sora uygulamasının şu anda yalnızca ABD ve Kanada’da mevcut olduğunu herkesin bilmediği düşünülürse, dünya genelindeki kullanıcıların yanlışlıkla sahte Sora uygulamalarını indirip hatta haftalık abonelik başlatmaları işten bile değil. Bu yüzden kişilerin oldukça dikkatli olması gerekiyor.

SORA UYGULAMASI NEDİR?

OpenAI'ın Sora uygulaması, TikTok benzeri algoritmik akışa sahip yapay zeka tabanlı bir sosyal uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcıların hem içerik üretip hem de paylaşabileceği, TikTok tarzı akış mantığına sahip.

Sora uygulamasında üretilen yapay zeka videoları, TikTok, Instagram Reels gibi kısa video akışlarına benzer şekilde akışta paylaşılabiliyor.

This is the Sora app, powered by Sora 2.



Inside the app, you can create, remix, and bring yourself or your friends into the scene through cameos—all within a customizable feed designed just for Sora videos.



See inside the Sora app👇 pic.twitter.com/GxzxdNZMYG — OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025

Uygulama, kullanıcıların kendilerini sahnelere ekleyebildiği “cameos” adlı bir özellik içeriyor. Ayrıca kullanıcılar, “cameo”larını arkadaşlarıyla paylaşabiliyor ve onların oluşturdukları videolarda yer almalarına izin verebiliyor.

Sora iOS uygulaması şu anda yalnızca ABD ve Kanada’da indirilebilir durumda.