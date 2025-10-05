HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Sahte Sora 2 uygulamalarına dikkat: App Store’u doldurmaya başladılar!

OpenAI’nin Sora uygulaması, dünya genelinde büyük ilgi görürken, App Store sahte klonlarla doldu. “Sora 2” adıyla yayımlanan ve uygulama içi satın alımlar ve hatta bazı durumlarda yüksek ücretli haftalık abonelikler sunan uygulamalar, kullanıcıları kolayca yanıltabiliyor. Bu yüzden kullanıcıların oldukça dikkatli olması gerekiyor.

Sahte Sora 2 uygulamalarına dikkat: App Store’u doldurmaya başladılar!
Enes Çırtlık

OpenAI’ın TikTok benzeri algoritmik akışa sahip yapay zekalı sosyal uygulaması “Sora”, tanıtıldığı günden bu yana dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Ancak uygulamaya yönelik bu yoğun ilgi, kısa sürede sahte kopyaların da ortaya çıkmasına zemin hazırlamış gibi görünüyor.

SAHTE SORA 2 UYGULAMALARI, APP STORE’U DOLDURMAYA BAŞLADI

OpenAI’nin Sora uygulaması şu anda yalnızca ABD ve Kanada’da kullanılabiliyor. Ancak 9to5Mac'te yer alan habere göre, dünyanın dört bir yanındaki App Store kullanıcıları, yeni uygulamayı aradıklarında, popülaritesinden faydalanmaya çalışan çok sayıda sahte Sora klonuyla karşılaşıyor.

App Store’da “Sora 2” araması yapıldığında, OpenAI’nin yeni ürününün adını taşıyan yaklaşık bir düzine farklı uygulama çıkıyor. Hatta bunlardan biri OpenAI’nin logosunu simge olarak kullanıyor, bir diğeri ise başlığında Google’ın Veo 3 modelini geçiriyor. Hepsinin ortak noktası ise uygulama içi satın alımlar ve hatta bazı durumlarda yüksek ücretli haftalık abonelikler sunmaları.

Bu durum ne ilk ne de şaşırtıcı, zira daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı.

OpenAI’nin resmi Sora uygulamasının şu anda yalnızca ABD ve Kanada’da mevcut olduğunu herkesin bilmediği düşünülürse, dünya genelindeki kullanıcıların yanlışlıkla sahte Sora uygulamalarını indirip hatta haftalık abonelik başlatmaları işten bile değil. Bu yüzden kişilerin oldukça dikkatli olması gerekiyor.

SORA UYGULAMASI NEDİR?

OpenAI'ın Sora uygulaması, TikTok benzeri algoritmik akışa sahip yapay zeka tabanlı bir sosyal uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcıların hem içerik üretip hem de paylaşabileceği, TikTok tarzı akış mantığına sahip.

Sahte Sora 2 uygulamalarına dikkat: App Store’u doldurmaya başladılar! 1

Sora uygulamasında üretilen yapay zeka videoları, TikTok, Instagram Reels gibi kısa video akışlarına benzer şekilde akışta paylaşılabiliyor.

Uygulama, kullanıcıların kendilerini sahnelere ekleyebildiği “cameos” adlı bir özellik içeriyor. Ayrıca kullanıcılar, “cameo”larını arkadaşlarıyla paylaşabiliyor ve onların oluşturdukları videolarda yer almalarına izin verebiliyor.

Sora iOS uygulaması şu anda yalnızca ABD ve Kanada’da indirilebilir durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Virajı alamayan elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralıVirajı alamayan elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı
10 yıl önce çekmiş! Sosyal medyada gündem oldu10 yıl önce çekmiş! Sosyal medyada gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka App Store OpenAI uygulama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.