Saimbeyli’de kadınlar Gazze için tek yürek oldu

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde kadınlar Gazze’ye destek olmak için evlerinde hazırladıkları yiyecek ve el işi ürünleri satışa çıkardı. Saimbeyli ilçe merkezinde kadınlar Gazze için tek yürek oldu.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde kadınlar Gazze’ye destek olmak için evlerinde hazırladıkları yiyecek ve el işi ürünleri satışa çıkardı.

Saimbeyli ilçe merkezinde kadınlar Gazze için tek yürek oldu. Gezze’ye maddi destek sağlamak isteyen kadınlar evlerindeki yiyecek ve el işi ürünleri satışa çıkardı. Kadınlar buradan elde ettikleri geliri Gazze’ye bağışlayacak. Bir hafta sürecek destek çalışmasından sonra hasılat Gazze’ye gönderilecek.

Etkinlik koordinatörlerinden Ayşe Kayhan, "Amacımız Gazze’deki kadın ve çocuklara biraz olsun yardımcı olmak" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

