Sakal ektirdi sonucunu ağlayarak anlattı: “Sanki tarlaya patates ekiyor”

Genç bir vatandaş, sakal ekimi yaptırdıktan sonra sosyal medya için çektiği videoda günler içinde değişimini anlattı. Öncesi ve sonrası halini heyecanla bekleyen genç, işlem sonrasında doğal bir görünüm elde edemeyince, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda tepkisini dile getirdi.

"SEN BÖYLE ÇİZDİN BİZ DE EKTİK"

Videoda, gözyaşları içinde doktoruna "Ne zaman düzelir bu, çok yapay duruyor" diye sorduğunu anlatan kişi, aldığı yanıtla daha da şok oldu. Doktorun verdiği cevap ise, "Düzelmeyecek, böyle çizdin, biz de böyle ektik bir sürü belgeye imza attın" diye cevap verdi.

Sakal ekimi yaptıran kişi, "Sanki tarlaya patates ekiyorlar, "Herkese rezil oldum, annem çok kızacak" " diyerek sürecin karmaşıklığına ve işin ciddiyetine ağlayarak tepki gösterdi.

Ağlayarak video çeken gencin umudu tamamen kırılırken, çektiği videoda işlemin doğal görünümden uzak olduğunu vurguladı.

SAKAL EKİMİ SÜRECİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR

Sakal ekimi süreci, çoğu kişi için büyük bir beklentiyle başlıyor. Ancak yapılan uygulamaların sonuçları her zaman beklendiği gibi olmayabiliyor. Özellikle estetik müdahalelerin sonunda istenilen görünüm elde edilemezse, psikolojik olarak da olumsuz etkiler yaratabiliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabında paylaşan vatandaş, "Herkese rezil oldum, annem çok kızacak!" diyerek ailesine ve çevresine karşı duyduğu endişeyi dile getirdi.

Birçok takipçi, kişinin yaşadığı mağduriyeti anlayışla karşılarken, sakal ekimi konusunda dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Birçok kişi, işlem öncesinde daha dikkatli araştırma yapılması gerektiğini savundu.

SONUÇLAR NE KADAR DOĞAL?

Sakal ekimi operasyonları, doğru teknikler ve uzman ellerle yapıldığında başarılı olabilir. Ancak her kişinin cilt yapısı, sakal çizgileri ve saç köklerinin durumu farklıdır. Bu nedenle işlem öncesinde uzman bir hekime danışmak, kişisel beklentilerin gerçeğe dönüştürülmesi adına önem taşıyor. Aksi takdirde hayal kırıklıkları yaşanabiliyor. Bu süreçte doğal sonuçlar almak için doğru planlama ve titizlikle uygulama yapılması gerektiği unutulmamalıdır.