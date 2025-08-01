Sakarya 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlarla başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, sabah saatlerinde dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır.

Hafta sonu hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıkları 21°C ile 30°C arasında seyredecek. 3 Ağustos Pazar günü ise sıcaklıklar 22°C ile 34°C arasında artacak. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Sıcak havalarda, bol su tüketimi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava daha da ısınacak. 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 20°C ile 33°C arasında olacak. 5 Ağustos Salı günü ise sıcaklıklar 21°C ile 33°C arasında devam edecek. Bu dönemde, dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önerilir. Hafif, terletmeyen kıyafetler giymek önemlidir.

Genel olarak, hafta başından itibaren hava sıcaklıkları artacak. Güneşli günler hakim olacak. Bu süreçte, sıcak havaların etkisini azaltmak için bol su içmeli, hafif ve açık renkli kıyafetler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınarak, serin ortamlarda kalmanız sağlığınız açısından faydalı olacaktır.