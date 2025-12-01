Sakarya 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu yerel farklılıklar gösterecek. Genel olarak hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sapanca'da sıcaklıklar 3°C ile 14°C arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışların olması muhtemel. Diğer ilçelerde benzer hava koşulları öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 2 Aralık Salı günü sıcaklıklar 1°C ile 15°C arasında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklıklar 3°C ile 17°C arasında ölçülecek. Bu dönemde hava genellikle bulutlu, zaman zaman hafif yağmurlu olacak.

Bu serin ve yağışlı hava şartlarında, vatandaşların kat kat giyinmeleri önemli. Hazırlıklı olmak için yağmura karşı tedbir almak şart. Açık alanda vakit geçirenler özellikle yağışlı saatlerde dikkat etmeli. Islanmamaya özen göstermeleri gerekiyor. Sürücüler yol koşullarının bozulabileceği günlere dikkat etmeli. Araçların bakımını yapmak ve hava durumunu kontrol etmek önemli.

Nem oranı yüksek olacak. Bu günlerde astım veya alerji rahatsızlığı olanlar dışarı çıkarken maske takmalı. Gerektiğinde ilaçlarını yanlarında bulundurmalılar. Evde kalanların ortamın nem seviyesini kontrol etmeleri faydalı. Gerekirse nemlendirici cihazlar kullanmaları önerilir.

Bu dönemde doğa yürüyüşleri veya açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak etkinlikleri iptal etmek ya da ertelemek akıllıca olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemli. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirecektir.