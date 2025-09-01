Sakarya 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 12°C'ye kadar düşecek. Bu değerler, Eylül ayı ortalamalarının üzerindedir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 14 km civarında. Rüzgar, batı yönünden esecek.

2 Eylül Salı günü sıcaklık 31°C'ye çıkacak. Gece sıcaklıkları 14°C civarında olacak. 3 Eylül Çarşamba günü de sıcaklık 31°C olacak. Gece sıcaklıkları 15°C civarında seyredecek. 4 Eylül Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 32°C'ye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 17°C civarında kalacak. 5 Eylül Cuma günü sıcaklık 30°C'ye düşecek. Gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak. 6 Eylül Cumartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 28°C'ye düşecek. Gece sıcaklıkları 14°C civarında kalacak. 7 Eylül Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve nem oranları nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda vücut ısısı yükselebilir. Bu durum, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık riski oluşturabilir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olunmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle su kaybı artar. Düzenli aralıklarla su içmek önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Sakarya'da Eylül ayı genellikle sıcak ve nemli geçer. Gündüz ortalama sıcaklık 25°C, gece ise 15°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı artar ve nem oranı yüksektir. Eylül ayında Sakarya'ya seyahat edeceklerin hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önem taşır. Yukarıda belirtilen önlemler alınmalıdır.