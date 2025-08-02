Sakarya 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu beklentisi şöyledir. Kısa süreli sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık 20°C ile 29°C arasında değişecek. Pazar günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu gün, sıcaklık 16°C ile 30°C arasında olacağını gösteriyor. Pazartesi ise hava güneşli geçecek. Sıcaklık 17°C ile 32°C arasında seyredecek. Salı günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 31°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği önemlidir. Özellikle Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışların olması nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Hava durumunu düzenli takip etmeleri faydalı olacaktır. Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklık yükselecek. Bu günlerde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bol su tüketimine de özen gösterilmelidir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli takip etmesi önemlidir. Ayrıca, gerektiğinde planlarını esnek tutmaları önerilir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Bol su içmek de önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak faydalı olacaktır.