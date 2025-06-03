HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 03 Haziran Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 29°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Sakarya 03 Haziran Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da, 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açıkyüzlü bir güne işaret ediyor. Sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, yaz mevsiminin başlangıcını gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

4 Haziran Çarşamba'dan 7 Haziran Cumartesi'ye kadar hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak kalacak. Sıcaklıklar 28°C ile 31°C arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık yüksek olabilir. Bu nedenle, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak daha konforlu olacaktır.

Sıcak hava koşulları bazı sağlık riskleri getirebilir. Eğer günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, bol su içmeye dikkat edin. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak cilt koruması için önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar için risk teşkil edebilir. Sıcak çarpması riski nedeniyle, serin ve gölgeli alanlarda bulunmak önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önerilir. Düzenli aralıklarla su tüketmek hayati önem taşır.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip edin. Planlarınızı buna göre esnek tutmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
11 ilde operasyon! Hesaplarındaki para trafiği dudak uçuklattı11 ilde operasyon! Hesaplarındaki para trafiği dudak uçuklattı
İmamoğlu ve Tugay dahil 12 kişinin hapsi isteniyorİmamoğlu ve Tugay dahil 12 kişinin hapsi isteniyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası! Dominik'i apar topar terk etti! Ülkeye döner dönmez...

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası! Dominik'i apar topar terk etti! Ülkeye döner dönmez...

Adliyenin ayakkabı boyacısından akılalmaz oyun! 'Gerekirse hakimin atamasını yaparım' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Adliyenin ayakkabı boyacısından akılalmaz oyun! 'Gerekirse hakimin atamasını yaparım' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Mide bulandıran plan! İşletme sahibi neye uğradığını şaşırdı

Mide bulandıran plan! İşletme sahibi neye uğradığını şaşırdı

Trafik çevirmesinde polislere itiraz etti, son sözü AYM söyledi!

Trafik çevirmesinde polislere itiraz etti, son sözü AYM söyledi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.