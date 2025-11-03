Sakarya 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 6°C ile 23°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı 4.1 km/sa olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati ise 17:53’tir.

4 Kasım Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında seyredecek. Nem oranı %89. Rüzgar hızı 4.3 km/sa olarak tahmin ediliyor. 5 Kasım Çarşamba günü, hava alçak bulutlarla devam edecek. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişecek.

6 Kasım Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 16°C arasında olacak. 7 Kasım Cuma günü ise yağmur ve çisenti öngörülüyor. Sıcaklıklar 11°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Hava durumu düzenli olarak takip edilmelidir. Olumsuz hava koşullarından korunmak için bu önlemlere dikkat edilmelidir.