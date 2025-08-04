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Sakarya 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 4 Ağustos Pazartesi günü hava bol güneş ışığıyla sıcak ve nemli olacak.

Sakarya 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Sakarya'da 4 Ağustos Pazartesi günü hava bol güneş ışığıyla sıcak ve nemli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 32°C civarına çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise 16°C'ye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle hissedilen sıcaklıklarda artış görülecektir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek.

5 Ağustos Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 31°C ile 20°C arasında değişecek. 6 Ağustos Çarşamba günü yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 32°C ile 20°C arasında gerçekleşecek. 7 Ağustos Perşembe günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 29°C ile 20°C arasında seyredecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve nem oranları öğle saatlerinde dışarıda olmayı zorlaştırabilir. Gün ışığının dik geldiği saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde gölgede kalmak veya kapalı alanlarda bulunmak daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun su dengesini korur. Terleme yoluyla kaybedilen sıvıların yerine konması gerekir. Hafif, açık renkli ve nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının düzenlenmesine katkı sağlar.

Ani yağışların görüleceği günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Bu, ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda düşebilecek nesnelere karşı dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerekir. Planlarda esneklik göstermek olumsuz hava koşullarından etkilenmeyi engelleyebilir.

Yüksek nem oranı nedeniyle terleme yoluyla su kaybı artacaktır. Düzenli aralıklarla su içmek önemlidir. Bu önlemler, Sakarya'da önümüzdeki günlerde daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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