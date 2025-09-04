HABER

Sakarya 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %100 seviyesinde. Bu, hava hissedilen sıcaklığını artırabilir. Rüzgarın saatte 6 km hızında olması, hava koşullarını daha da sakinleştirecek. Gün doğumu saati 6:28, gün batımı ise 19:26 olarak öngörülüyor.

Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 29°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle Cumartesi günü beklenen kısa süreli sağanak yağışlar, ani ıslanmalara neden olabilir. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek ve yanınıza uygun giysiler almak, olası rahatsızlıkları önlemek açısından önemlidir.

Sakarya'da Eylül ayı genellikle 20.1°C ortalama sıcaklıkla geçer. Sıcaklıklar 15.2°C ile 25.2°C arasında değişir. Bu dönemde yağış miktarı 63 mm civarındadır. Nem oranı ise %76 seviyesindedir. Bu veriler, Eylül ayının genellikle ılıman ve nemli geçtiğini gösteriyor.

Sakarya'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

