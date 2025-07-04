Sakarya 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ile geçecek. Sıcaklıkların 30°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde de devam edecek. 5 Temmuz Cumartesi günü 32°C, 6 Temmuz Pazar günü 34°C ve 7 Temmuz Pazartesi günü 36°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilmemelidir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Vücut ısısını dengelemek için bol su içmek faydalıdır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları riski artabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmalısınız. Bu, yangın riskini azaltır. Sahillerde ve göletlerde su sporları yaparken, suyun sıcaklığını dikkate almak gerekir. Aşırı uzun süre güneşe maruz kalmaktan da kaçınılmalıdır.

Sıcak havaların uyku düzenini olumsuz etkileyebileceğini unutmamalısınız. Serin bir ortamda uyumak, yeterli uyku almak önemlidir. Gün içinde dinlenmeye özen göstermek, fiziksel ve zihinsel sağlığı korumaya yardımcı olur.