HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 5 Aralık 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve güneşli bir hava ile başlıyor. Gün boyunca sıcaklık 6°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında seyredecek. Cumartesi günü sıcaklıklar 8°C ile 20°C arasında yükselirken, Pazar günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların hava durumunu düzenli takip etmeleri, ani sıcaklık değişikliklerine karşı önlem alması gerekmektedir. Dışarı çıkmadan önce şemsiye almayı unutmamalıdır.

Sakarya 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

5 Aralık 2025 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 6°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 1.63 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü hava sıcaklıkları 8°C ile 20°C arasında gerçekleşecek. Pazar günü ise 9°C ile 15°C arasında olması bekleniyor. Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, vatandaşların hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir. Özellikle Pazar günü beklenen sağanak yağışlar için dışarı çıkmadan önce şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıklardaki ani değişikliklere karşı uygun giyinmeyi unutmayın. Kat kat giyinmek, soğuk algınlığına karşı koruyucu olabilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay'dan denize açılan balıkçıdan günlerdir haber alınamıyorHatay'dan denize açılan balıkçıdan günlerdir haber alınamıyor
Yayladağı’nda baykuş kurtarma operasyonuYayladağı’nda baykuş kurtarma operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.