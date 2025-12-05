Sakarya 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

5 Aralık 2025 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 6°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 1.63 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü hava sıcaklıkları 8°C ile 20°C arasında gerçekleşecek. Pazar günü ise 9°C ile 15°C arasında olması bekleniyor. Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, vatandaşların hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir. Özellikle Pazar günü beklenen sağanak yağışlar için dışarı çıkmadan önce şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıklardaki ani değişikliklere karşı uygun giyinmeyi unutmayın. Kat kat giyinmek, soğuk algınlığına karşı koruyucu olabilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir.