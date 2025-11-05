Sakarya 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu alçak bulutların hakim olduğu bir gün olarak öngörülmektedir. Sıcaklıklar 14°C ile 18°C arasında değişecektir. Nem oranı ise %85 ile %95 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 1,1 km/sa ile 4,6 km/sa arasında değişim gösterecek. Gün boyunca hafif yağışlar beklenmektedir. Gün doğumu saati 07:32'dir. Gün batımı saati ise 17:50 olarak hesaplanmıştır.

6 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıkları 11°C ile 19°C arasında olacaktır. 7 Kasım Cuma günü bu değer 8°C ile 21°C arasında değişecektir. Her iki gün için de bölgesel düzensiz yağışlar beklenmektedir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle dikkatli olmalısınız. Özellikle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların önlem alması gerekmektedir. Rüzgar hızları düşük olacak, ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek günlük planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.