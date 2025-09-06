HABER

Sakarya 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olacaktır.

Doğukan Akbayır

Sakarya'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 16°C civarında beklenmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Pazar günü sıcaklıklar artacak. Gündüz 26°C, gece 13°C seviyelerine ulaşacak. Pazartesi günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 27°C, gece 12°C olarak tahmin edilmektedir. Salı günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar gündüz 28°C, gece 12°C seviyelerinde seyredecek. Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 27°C, gece 13°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler yaşanabilir. Sabah ve akşam saatlerinde belirgin sıcaklık farkları oluşacaktır. Sabahları serin olacağı için kat kat giyinmek faydalıdır. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların, hava koşullarına uygun giyinmeleri ve bol su içmeleri gerekmektedir.

Sakarya'da bu hafta boyunca yağış beklenmemektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Güneşli günlerde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı için önemlidir. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmak ve bol su içmek, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenizi sağlayacaktır.

