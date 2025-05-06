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Sakarya 06 Mayıs Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 06 Mayıs Salı hava durumu tahminleri açıklandı. Sakarya'da hava durumu hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Sakarya 06 Mayıs Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Sakarya'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 7 Mayıs Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 8 Mayıs Perşembe günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava görülecek. 9 Mayıs Cuma günü bulutlu havanın ardından gökyüzü parlaklaşacak. 10 Mayıs Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Yağışsız hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Hava durumunun zaman zaman değişebileceğini unutmayın. Özellikle 10 Mayıs Cumartesi günü hafif yağmur beklendiği için, açık hava planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı koruyacaktır. Ayrıca, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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