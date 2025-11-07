Sakarya 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Muhtemel sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21°C civarında. Gece ise 10°C civarına düşmesi öngörülüyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 2.9 km/saat seviyesindedir. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışların görülebileceğini işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil hale gelecek. 8 Kasım Cumartesi, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C olacak. Gece ise 8°C civarında seyreder. 9 Kasım Pazar, hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 9°C seviyelerine ulaşacak. 10 Kasım Pazartesi'de kısmen güneşli bir hava hâkim olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 8°C olarak tahmini.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir fikir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Su tüketimine özen göstermek önemlidir. Nemli ortamlardan uzak durmak sağlığınız açısından faydalıdır. Rüzgar hızının düşük olması, açık hava etkinlikleri için uygun ortam sunar. Ani yağışlara karşı dikkatli olmakta fayda vardır.