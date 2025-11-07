HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarında, gece 10°C'ye düşmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı ile rüzgar hızı 2.9 km/saat seviyesinde. Sağanak yağış ihtimali bulunuyor. 8 Kasım Cumartesi, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 22°C, gece 8°C olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve su tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olunmalı.

Sakarya 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Sakarya'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Muhtemel sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21°C civarında. Gece ise 10°C civarına düşmesi öngörülüyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 2.9 km/saat seviyesindedir. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışların görülebileceğini işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil hale gelecek. 8 Kasım Cumartesi, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C olacak. Gece ise 8°C civarında seyreder. 9 Kasım Pazar, hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 9°C seviyelerine ulaşacak. 10 Kasım Pazartesi'de kısmen güneşli bir hava hâkim olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 8°C olarak tahmini.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir fikir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Su tüketimine özen göstermek önemlidir. Nemli ortamlardan uzak durmak sağlığınız açısından faydalıdır. Rüzgar hızının düşük olması, açık hava etkinlikleri için uygun ortam sunar. Ani yağışlara karşı dikkatli olmakta fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildiIğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildi
Tarih verildi! Üretimi başlıyorTarih verildi! Üretimi başlıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.