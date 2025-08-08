Sakarya 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da, 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu muhtemel sağanak yağışlarla birlikte, sıcaklıkların 31°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 31°C, gece ise 21°C civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranının %71 civarında olması, hava koşullarını daha da etkileyebilir. Rüzgarın hızı saatte 20.9 km civarında olacak.

9 Ağustos Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 32°C'ye yükselmesi, yazın tipik sıcaklık değerlerine yakın bir gün yaşanacağını gösteriyor. 10 Ağustos Pazar günü ise bol güneş ışığı altında, sıcaklıkların 33°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemlidir. Yüksek nem oranı ve ani bastıran yağışlar nedeniyle açık alanlarda bulunurken dikkatli olunmalıdır. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bu günlerde daha dikkatli olmaları önerilmektedir. Hava koşullarına göre plan yaparken, güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerekir. Gerekirse planlarda esneklik göstermek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.