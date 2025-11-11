Sakarya 11 Kasım Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olacaktır. Gün boyunca hava sıcaklığı 22°C civarında kalacaktır. Gece ise sıcaklık 11°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı %81, rüzgar hızı ise 4 km/sa olacak. Basınç seviyesi 1008.8 mb olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı saati ise 17:45'tir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 12 Kasım Çarşamba günü yağmur geçişleri olacak. 13 Kasım Perşembe günü hafif yağmur görülecek. 14 Kasım Cuma günü alçak bulutlar etkili olacaktır. Sıcaklık 15°C ile 5°C arasında değişecektir. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmalıyız. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar seçmek de önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken ıslanmamaya özen gösterilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek gerekmektedir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Nem emen kumaşlardan yapılmış giysiler seçmek rahatlık sağlar. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar kullanılmalıdır. Şapkalar da olumsuz hava koşullarından korunmaya yardımcı olur.