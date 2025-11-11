HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 11 Kasım Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 11 Kasım 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 22°C, gece ise 11°C seviyelerine düşecek. Haftanın ilerleyen günlerinde yağmur geçişleri ve hafif yağmur bekleniyor. Nem oranı %81 seviyesinde kalacak. Düşük sıcaklıklara karşı hazırlıklı olmak için su geçirmeyen giysiler ve rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmesi öneriliyor. Dışarıda vakit geçirirken ıslanmaktan kaçınmak önem taşıyor. İşte detaylar...

Sakarya 11 Kasım Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olacaktır. Gün boyunca hava sıcaklığı 22°C civarında kalacaktır. Gece ise sıcaklık 11°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı %81, rüzgar hızı ise 4 km/sa olacak. Basınç seviyesi 1008.8 mb olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı saati ise 17:45'tir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 12 Kasım Çarşamba günü yağmur geçişleri olacak. 13 Kasım Perşembe günü hafif yağmur görülecek. 14 Kasım Cuma günü alçak bulutlar etkili olacaktır. Sıcaklık 15°C ile 5°C arasında değişecektir. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmalıyız. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar seçmek de önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken ıslanmamaya özen gösterilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek gerekmektedir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Nem emen kumaşlardan yapılmış giysiler seçmek rahatlık sağlar. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar kullanılmalıdır. Şapkalar da olumsuz hava koşullarından korunmaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atatürk için saygı duruşunda bulunanlarla dalga geçmiştiAtatürk için saygı duruşunda bulunanlarla dalga geçmişti
Yeni büyük bir deprem olur mu? Şener Üşümezsoy açıkladıYeni büyük bir deprem olur mu? Şener Üşümezsoy açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.