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Sakarya 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Sakarya 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 18°C civarında olacağı öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 23 km hızla esecek. Nem oranı %53 ile %76 arasında değişecek.

12 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 30°C ile 15°C arasında değişmesi bekleniyor. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 32°C'ye kadar yükselebilir. 14 Temmuz Pazartesi günü de hava sıcaklığının 32°C civarında olması öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek, aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak güneş yanıklarını azaltabilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması sağlık açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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