Sakarya 12 Haziran Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarlarında, gece ise 16°C civarlarında olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayı için tipik değerlerdir. Bölgenin iklimine uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 13 Haziran Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 28°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. 14 Haziran Cumartesi günü hava daha da serinleyecek. Gündüz 25°C, gece 12°C olacak. Güneşli bir gün yaşanacak. 15 Haziran Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 10°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 15 Haziran Pazar günü için yağış ihtimalini göz önünde bulundurun. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıklar gündüz yüksek, geceleri düşük olabilir. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarıp giymek vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur. Sıcak günlerde bol su içmek gerektiğini unutmayın. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak da sağlığınız açısından önemlidir.

Sakarya'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler yaşanabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip ederek planlarınızı ve hazırlıklarınızı güncel tutmanız önerilir.