Sakarya 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde 22°C, gündüz 28°C, akşam 26°C ve gece 21°C olacak. Gün boyunca bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgar, sabah saatlerinde 9 km/saat hızında esecek. Gündüz ve akşam saatlerinde rüzgar hızı 16 km/saat olacak. Gece saatlerinde ise rüzgar 5 km/saat hızına düşecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %54, akşam %67 ve gece %84 seviyelerinde bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 35°C olması bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 32°C civarında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, günün en sıcak saatlerinde dışarıda olmanız gerekiyorsa bol su içmeye dikkat edin. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi koruyun. Güneş kremi kullanın ve şapka takın. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirin. Evde kaldığınızda perdeleri kapalı tutun. Bu, iç mekanın serin kalmasına yardımcı olur.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurun. Aşırı sıcakların etkilerini hafifletmek için serin mekanlarda vakit geçirmeyi ve bol su içmeyi unutmayın.