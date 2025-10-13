HABER

Sakarya 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 13 Ekim'den itibaren hava durumu kısmen güneşli ve sıcaklık 20°C civarında seyredecek. 14 Ekim'de ise sıcaklık 10°C ile 21.8°C arasında değişecek. 15 ve 16 Ekim tarihlerinde hafif yağmur ve sağanak yağmur bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarına dikkat etmesi ve hazırlıklı olması önem taşıyor. Yıldırım düşmesi riski ve ani yağışlar göz önünde bulundurulmalı.

Doğukan Akbayır

Sakarya'da 13 Ekim Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Sıcaklıklar 7°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %90 olacak. Rüzgar hızı ise 2.9 km/sa olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:08 olacak. Gün batımı saati ise 18:21 olarak hesaplandı.

14 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 21.8°C arasında değişecek. Nem oranı %91 olacak. Rüzgar hızı 2.1 km/sa olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:09'da gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:20'de öngörülüyor.

15 Ekim Çarşamba günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 19°C civarında gerçekleşecek. Sıcaklıklar 10°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %94 olacak. Rüzgar hızı 1.8 km/sa olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10'da olacak. Gün batımı 18:19'da öngörülüyor.

16 Ekim Perşembe günü hava yer yer sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Sıcaklıklar 9°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %94 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 1.8 km/sa olacak. Gün doğumu saati 07:11'de gerçekleşecek. Gün batımı 18:18'de öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 15 ve 16 Ekim tarihlerindeki yağışlı hava, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Hazırlıklı olmak önemli bir gereklilik. Ani yağış ve gök gürültülü sağanaklar olası su baskınlarına neden olabilir. Yıldırım düşmesi ve rüzgar artışlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını takip etmesi faydalı olacaktır. Kıyı bölgelerinde yaşayanların, yüzme gibi aktivitelerden uzak durmaları önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, olumsuz etkileri en aza indirecektir.

