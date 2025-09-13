HABER

Sakarya 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava parçalı az bulutlu ve sıcak olacak.

Sedef Karatay

Sakarya'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava parçalı az bulutlu ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 15°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin son günlerine yaklaşıldığını gösteriyor. Sonbaharın habercisi olan bu durum, hava koşullarında hafif değişiklikler öngörüyor.

14 Eylül Pazar günü hava sıcaklığının 27°C olacağı tahmin ediliyor. 15 Eylül Pazartesi günü bu sıcaklık 28°C'ye yükselecek. 16 Eylül Salı günü ise sıcaklık 26°C civarında olacak. Bu süre zarfında hava genel olarak güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak. Gündüzleri sıcaklıklar 27-28°C arasında, geceleri ise 15-17°C arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem oluşturuyor.

Sakarya'da hava koşulları genellikle ılıman ve nemli. Yaz aylarında sıcaklıklar 30°C'yi aşabiliyor. Bu nedenle, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda açık hava etkinlikleri yaparken dikkatli olmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek gereklidir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır.

