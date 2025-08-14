Sakarya 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösterecek. Hava güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında ölçülecek. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir ortam sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklık 30°C, 16 Ağustos Cumartesi günü ise 29°C kadar yükselebilir. Bu süre zarfında hava genel olarak güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor. Ağustos ayı boyunca Sakarya'da ortalama sıcaklık 23.6°C, en düşük sıcaklık 18.9°C, en yüksek sıcaklık ise 28.5°C civarında seyrediyor.

Sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri ile tatil planları için elverişli bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu durum sıcak çarpmasına yol açabilir. Sıcak havalarda bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilir. Sağlık önlemlerini alarak keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.